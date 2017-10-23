Emmanuel Macron'un köpeği şömineye işedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda kameralar önünde bakanlarla bir görüşme yaptı. Bu sırada Macron'un 2 yaşındaki köpeği Nemo, şömineye tuvaletini yapınca bakanlar kendilerini gülmekten alamadı.

Olay anı, görüşmeyi kaydeden Fransız TF1 televizyonu tarafından görüntülendi.

"BEN DE BU SESİN NE OLDUĞUNU MERAK EDİYORDUM"

Gülüşmelere yol açan olay sonrasında devlet bakanı Brune Poirson, "Ben de bu sesin ne olduğunu merak ediyordum" derken, devlet sekreteri de bunun "Sık sık olup olmadığını" sordu.

Macron ise Nemo'nun "Oldukça istisnai bir davranışta bulunduğunu" söyledi.