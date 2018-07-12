Emrah Serbes davasında karar çıktı

22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı kavşağı yakınlarında İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı.

TÜM AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

6 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru tutuklandı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf etti. Torbalı Adliyesine gelen Serbes, teslim oldu.

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13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanan yazar Emrah Serbes'e mahkeme heyeti "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra suçun "bilinçli taksir" olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında artırdı ve 13 yıl 4 aya çıkardı.

Anacak ceza infaz yasasına göre Serbes, 3 yıl sonra serbest kalacak.