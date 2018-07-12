taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.552
USD
4,8668
EURO
5,6863
ALTIN
194,86
PETR
73,9600

Emrah Serbes davasında karar çıktı

Alkollü olarak yaptığı trafik kazasında bir aileyi katleden Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza infaz yasasına göre Serbes, 3 yıl sonra serbest kalacak.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. Magazin
Emrah Serbes davasında karar çıktı

22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı kavşağı yakınlarında İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı.

TÜM AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Emrah Serbes davasında karar çıktı

6 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru tutuklandı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf etti. Torbalı Adliyesine gelen Serbes, teslim oldu.

Emrah Serbes: Yere batsın Emrah Serbes VİDEO

Emrah Serbes davasında karar çıktı

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanan yazar  Emrah Serbes'e mahkeme heyeti "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra suçun "bilinçli taksir" olduğuna hükmederek cezayı 3'te 1 oranında artırdı ve 13 yıl 4 aya çıkardı.

Anacak ceza infaz yasasına göre Serbes, 3 yıl sonra serbest kalacak.

Emrah Serbes hastaneye içkili gitti haberi
Emrah Serbes davasında karar çıktı

Emrah Serbes alkol niye yasak diye isyan ediyordu haberi
Emrah Serbes davasında karar çıktı

Emrah Serbes yaptığı kazayı itiraf etti haberi
Emrah Serbes davasında karar çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

97
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

192
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

131
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

167
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

136
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM