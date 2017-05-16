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Emrah zeki insanı tanımladı

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabından zeki insanın tanımını yaptı.

16.05.2017 - 13:35
  1. Haberler
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Emrah, şimdilerde çekimleri Kapadokya’da yapılan 'Aşk ve Mavi' adlı dizide rol alıyor. Dönem dönem sosyal medya hesabından dizi setinde çekilmiş kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim, kimi zaman da çocuğu Elyasa ile çektiği selfieleri yayınlıyor. Emrah’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise zeka üzerine oldu.

"BÜYÜK ÖLÇEKTEN BAKAN ZEKİ İNSANDIR"

Kapadokya’nın eşsiz manzarasına bakarken çekilmiş bir fotoğrafına, "Pek çoklarının kafa yorduğu ufak tefek işlerle uğraşmak yerine tüm olaylara daha büyük ölçekten bakmayı başarabilen insan zekidir. Önemsiz şeylere kafa yormanın anlamsızlığını kavramışlardır." notunu yazdı.

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