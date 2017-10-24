taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.734
USD
3,7116
EURO
4,3685
ALTIN
152,52
PETR
57,0700

Emre Altuğ: Kuralcı bir baba değilim

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, nasıl bir baba olduğunu anlattı.

24.10.2017 - 12:59
  1. Haberler
  2. Magazin

Eski eşi Çağla Şıkel’den Uzay ve Kuzey adında oğlu olan popçu Emre Altuğ, çocuk yetiştirme konusunda babası Tuncer Altuğ’a benzediğini söyledi.

"BABAM GİBİ BABAYIM"

Doktor olan babasının kendisi küçükken uyuduğunda odasına gelip nefes alıp almadığını kontrol ettiğini söyleyen Altuğ, kendisinin de çocukları için aynı telaşı yaşadığını dile getirdi.

Uzay ve Kuzey henüz bebekken odalarına gidip kontrol altında tuttuğunu ifade eden Emre Altuğ, aynı zaman da çok kuralcı bir baba olmadığının da altını çizdi.

Emre Altuğ: Kuralcı bir baba değilim

İlginizi Çekebilir
Özge Ulusoy: Aşkta ortayı bulamıyorum
Hacı Sabancı ile aşk yaşadıktan sonra adı Arda Turan ile anılan Özge Ulusoy, özel hayatında neden yalnız olduğunu esprili bir dille açıkladı
Hande Doğandemir'i kızdıran aşk iddiası
Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in Yiğit Özşener'le yakınlaştığı iddia edildi.
Halil Sezai'nin yeni sevgilisi Büşra Koşal
İki yıl önce Zehra Kaya’yla yaptığı evlilik sadece 3 ay süren Halil Sezai’nin yeni sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.
Burcu Esmersoy'un dövme sırrı çözüldü
Eski dövmesini kapattıran Burcu Esmersoy, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

70
Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

119
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

389
ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor

ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor

39
İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

98
Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

75
Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM