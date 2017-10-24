Emre Altuğ: Kuralcı bir baba değilim

Eski eşi Çağla Şıkel’den Uzay ve Kuzey adında oğlu olan popçu Emre Altuğ, çocuk yetiştirme konusunda babası Tuncer Altuğ’a benzediğini söyledi.

"BABAM GİBİ BABAYIM"

Doktor olan babasının kendisi küçükken uyuduğunda odasına gelip nefes alıp almadığını kontrol ettiğini söyleyen Altuğ, kendisinin de çocukları için aynı telaşı yaşadığını dile getirdi.

Uzay ve Kuzey henüz bebekken odalarına gidip kontrol altında tuttuğunu ifade eden Emre Altuğ, aynı zaman da çok kuralcı bir baba olmadığının da altını çizdi.