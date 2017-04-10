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En beğenilen HDR televizyonlar sıralandı

Yeni bir teknoloji olan HDR sistemini taşıyan televizyonların en beğenilenleri bir araya geldi.

10.04.2017 - 15:41
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Şu sıralar ağızlarda en çok dolanan sözcüklerden bir tanesi 4K. Çok yakın bir gelecekte ise 8K'ya geçiş yapmaya başlayacağız. OLED ekranlar ve Ultra HD Blu-ray'ler, ilgi çeken alanlar arasında ancak en büyük gelişme, son yıllarda TV'lere gelen High Dynamic Range (Yüksek Dinamik Aralık – HDR) teknolojisi..

HDR (YÜKSEK DİNAMİK ARALIK) NEDİR

Chip Online'ın haberine göre, bir resimdeki en karanlık noktayla en parlak nokta arasındaki fark "dinamik aralık" olarak adlandırılır.

"Yüksek" dinamik aralık, karanlık yerlerin koyu, aydınlık yerlerin ise parlak göründüğü anlamını taşır.

Bunun kontrastla ilgisi olduğunu düşünüyorsanız, haklısınız. Ancak dinamik aralığın renkle de ilgisi var – herhangi bir TV'nin HDR uyumlu olabilmesi için, hem kontrast, hem de renk aralığı olarak bazı gereksinimleri karşılaması gerekir.

En beğenilen HDR televizyonlar sıralandı

DİNAMİK GÖRÜNTÜLER OLUŞMASINI SAĞLIYOR

Kontrast alanında iki önemli değer bulunuyor: tepe parlaklık noktası ve siyah seviyesi. Bu ikisi arasındaki fark, TV'nin kontrast oranını verir. Kontrast oranı ne kadar yüksek ise, TV ekranına yansıyacak görüntüler o kadar "dinamik" olacak demektir.

1 MİLYARIN ÜZERİNDE RENK

Renk aralığı alanında ise HDR uyumlu TV'lerin yeni bir standart olan 10-bit "deep color"u desteklemesi gerekiyor. Bu standart, 1 milyarın üzerinde renk üretebiliyor.

HDTV ve Blu-ray diskleri, 25 yaşındaki bir standart olan 8-bit renk aralığına uyum gösteriyorlar. Bu standart ise 16 milyon renk üretebiliyor.

10-bit sinyal içerisinde ek bilgilere yer verilmesi gerektiğinden, bu standardın geriye yönelik uyumluluk sağlama ihtimali düşük görünüyor.

EN BEĞENİLEN HDR TELEVİZYONLAR

Epey.com'dan derlediğimiz bilgilere göre, en beğenilen HDR televizyonların başında LG 86UH955V geliyor. 4K özelliği de taşıyan televizyon kullanıcıları için seyir keyfini zirveye taşıyor..

En beğenilen HDR televizyonlar sıralandı

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