En çok doğalgaz kullanan il: Ardahan

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR), doğalgaz dağıtım sektörünün 2016 performansını ve 2017 yılı beklentilerini içeren bir çalışma yaptı.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 3,5 ARTTI

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, çalışma sonuçlarını değerlendirirken 2016 yılında Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin yüzde 4’lük düşüşle 45.9 milyar metreküpe gerilediğini söyledi. Bu düşüşü ılıman geçen iklim şartları ile doğalgazın elektrik üretimindeki payının azalmasına bağlayan Arslan, 2017 yılındaki doğalgaz tüketimini ise yüzde 3.5’lik artışla yaklaşık 47.5 milyar metreküp olarak beklediklerini açıkladı.

Arslan, tüketimin yeni yatırımların etkisiyle artan kullanıcı sayısından, yani konutlardaki tüketim artışından kaynaklanacağını kaydetti. Geçen yıl doğalgaz santrallerinin tüketiminde ortaya çıkan azalış trendinin yavaşlayacağını ve yatay bir seyir izleyeceğini ifade eden Arslan, burada oluşan boşluğu da konut tüketiminin dolduracağını söyledi.

EN ÇOK TÜKETİM ARDAHAN'DA

Yıllık tüketiminin en yüksek olduğu iller arasında 1544 metreküple Ardahan ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla Karabük, Kars, Van, Gaziantep, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Erzincan ve Kastamonu abone başı yıllık ortalama tüketimin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında yer aldı.

EN DÜŞÜK TÜKETİM ANTALYA'DA

Abone başına doğalgaz tüketim miktarını belirleyen en önemli faktörün iklim şartları olduğunu da ortaya koydu. Abone başı yıllık ortalama tüketimin en düşük olduğu il 701 metreküple, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya olarak dikkat çekti. Antalya’yı Mersin, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kırşehir illeri izledi. Türkiye’de abone başı yıllık ortalama doğalgaz tüketiminde başkent Ankara 1082 bin metreküp ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı. İstanbul ise abone başına yıllık 857 metreküple Türkiye ortalamasının altında kaldı.