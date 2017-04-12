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En çok karşılaştırılan laptoplar

İki farklı ürünün özelliklerini tek bir sayfada incelemek kolaylık sağlıyor..

12.04.2017 - 16:17
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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En iyi ya da size en uygun telefonu, dizüstü bilgisayarı veya herhangi bir eşyayı bulmanız ve en uygun fiyatlarla satın almanız zor değil.

Epey.com birçok ürünün özellikleri ve fiyatlarını karşılaştırmanızı sağlıyor. Örneğin en çok karşılaştırılan laptoplar listesinde ilk sırada Lenovo ve Asus markaları yer alıyor.

LENOVO-ASUS KARŞILAŞTIRMASI

Lenovo IdeaPad ile Asus VivaBook karşılaştırmasında ürünler aynı puana sahip olsa da fiyat ve özellik açısından birçok farklılığı bir arada görmeniz mümkün..

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN..

En çok karşılaştırılan laptoplar

En çok karşılaştırılan laptoplar

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