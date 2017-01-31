En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda yerlerinden edilmiş ve uluslararası koruma talep eden kişilere az sayıda ülkenin ev sahipliği yaptığı görülürken, bu kişilerin yüzde 57'sinin 10 ülkede bulunduğu göze çarpıyor. Türkiye bu paylaşımda koruma talep eden 3,1 milyon kişiye ev sahipliği yaparak başı çekiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yayınladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 21,3 milyon mülteci bulunuyor.

DAKİKADA 24 KİŞİ EVSİZ KALDI

Ayrıca, 65,3 milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda. BMMYK'ya göre, 2015 yılında her dakika ortalama 24 kişi evsiz kaldı. Bu da her gün 34 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı anlamına geliyor.

Mültecilerin yüzde 51'ini ise 18 yaşından küçükler oluşturuyor. 2015'te toplam 201 bin 400 mültecinin ülkesine döndüğü, bunların çoğunluğunu Afgan mültecilerin oluşturduğu görülüyor.

TÜRKİYE BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2016 Aralık verilerine göre, Türkiye'de toplam 3,1 milyon sığınmacı bulunuyor. Türkiye, bu rakamla dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kişilerin 2,8 milyonunu geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluşturuyor. Geri kalan yaklaşık 291 bin kişi ise çoğunlukla Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelenlerden oluşuyor.

EN FAZLA MÜLTECİ BARINDIRAN ÜLKELER

BMMYK'nin 2015 yılı verilerinde, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 10 ülke ise barındırdıkları kişi sayısına göre şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye (3.1 milyon)

Pakistan (1,6 milyon)

Lübnan (1,1 milyon)

İran (979 bin 400)

Etiyopya (736 bin 100)

Ürdün (664 bin 100)

Kenya (552 bin)

Uganda (428 bin 400)

Çad (420 bin)

Sudan (356 bin 200)

AB ÜLKELERİNDEKİ MÜLTECİ SAYISI

BMMYK istatistiklerine göre 2015'te toplam 950 bin civarında mülteciyi barındıran ilk 5 AB ülkesi şöyle sıralandı:

Almanya (316 bin 115)

Fransa (273 bin 126)

İsveç (169 bin 520)

Avusturya (153 bin 119)

İtalya (118 bin 47)

(Not: En çok övülen Kanada listede yer almazken, AB ülkelerinin toplam barındırdığı mülteci sayısı Türkiye'nin 3'de 1'ine bile denk gelmiyor...)