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En çok Suriyeli bulunduran 10 il

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşenlerin sayısının 3 milyon 49 bin olduğu belirlendi. Ancak; bu sadece resmi rakamlar..

29.06.2017 - 07:09
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En çok Suriyeli bulunduran 10 il

Ülkede 6 yıldır devam eden kanlı iç savaşı etkisi en çok Türkiye'ye oldu. Dünyanın sırt çevirdiği Suriyelilere, Türkiye kol kanat gerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiyle Türkiye, Suriyelilere 'ensar anlayışı' ile yardım ediyor.

TOPLAM KAÇ SURİYELİ VAR

Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 49 bine yükseldi.

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

EN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL'DA

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk tercihi ise İstanbul oldu. 485 bin 227 Suriyeli mülteciyi barındıran İstanbul'u, Şanlıurfa 428 bin 838 mülteci ile izledi.

Listenin üçüncü sırasında ise Hatay var. Kentte, 391 bin 694 mülteci var.

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

Listenin devamı ise şöyle sıralandı:

Gaziantep: 33 bin 518

Adana: 162 bin 814

Mersin: 151 bin 119

Kilis: 126 bin 248

Bursa: 112 bin 263

İzmir: 111 bin 482

Mardin: 95 bin 516

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