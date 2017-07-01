En fazla sıcaklık Türkiye'de olacak

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Türkiye'nin, dünyada aynı hizadaki ülkeler arasında en sıcak ülke olacağını söyledi.

Şen, Afrika üzerinden, güneybatıdan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına aldığını vurgulayarak, "Batıdan itibaren hatta böyle Güney Ege'den itibaren yukarıya doğru, iç bölgelere doğru gelecek ve burada sıcaklıları 9-10 derece yükseltecek. İstanbul dün 33-34 derece olurken bugün ve hafta sonu 37-38 dereceleri görür. İzmir 41-42 dereceleri görür, Bodrum ve Marmaris gibi tatil yerleri 40'ı geçer, Antalya 42-43 dereceleri görür. Demek ki böyle bir sıcak hava dalgası gelecek." ifadelerini kullandı.

"GELECEK HAFTA SICAKLAR GELECEK"

Yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli davranmakta fayda olduğuna işaret eden Şen, "Bugünle birlikte cumartesi ve pazar günü sıcaklar çok kuvvetli ve hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bu hissedilecek. En serin yer neresi derseniz, Doğu Karadeniz bölgesi biraz daha serin olacak ama diğer bölgelerde hep sıcaklık rekorları kırılma seviyelerine kadar gelecek. Salı, çarşamba günü gök gürültülü yağış var İstanbul'da. Önümüzdeki haftadan sonra tekrar sıcaklar gelecek." dedi.

"YAZA DÖNÜK SONBAHAR AYLARI YAŞANABİLİR"

Şen, benzer hava olaylarının tekrarlanabileceğini belirterek "Temmuz, ağustosa hatta eylüle bile bu sarkabilir. Belki bir ay sonbahar yaşayacağız, o da kasım ayında, eylül, ekim aylarını da yaza dönük sonbahar ayları olarak yaşayacağız gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.