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En iyi Bafra pidesi nerede yenir

Samsun'un Bafra ilçesinden tadı tüm Türkiye'ye yayılan Bafra pidesini yemek için İstanbul'un Anadolu yakasında birçok seçenek var.

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Türk mutfağı; pidesiyle, çorbasıyla, kavurmasıyla tadı damakta bırakan lezzetlere sahip.

Türk mutfağının eşsiz tatlarından biri de; Samsun'un Bafra ilçesinden tüm Türkiye'ye yayılan lezzet olan Bafra pidesidir.

KÜREKTEKİ LEZZET

İnce hamurla boru şeklinde yapılan Bafra pidesi, gevrek bir şekilde yenir.

Üzerine sürülen tereyağı, yanında turşu ve ayran ile tercih edilen Bafra pidesi için İstanbul'un Anadolu yakasında birçok lezzet durağı var.

Bafra pidesi için gittiğiniz mekanlarda, diğer pidelerin tadına da bakabilirsiniz.

ANADOLU YAKASINDA NEREDE YENİR

Anadolu yakasında Bafra pidesini yiyebileceğiniz en iyi mekanlar şöyle sıralanabilir;

KARTAL

Önder Bafra Pide ve Lahmacun Salonu - Kartal - Orhantepe Mahellesi, Bankalar Caddesi No: 18/A

TUZLA

Bafra Pide Salonu - Tuzla - İçmeler Mahallesi, Göktürk Cd. 123/C

En iyi Bafra pidesi nerede yenir

KADIKÖY

Bafra Pide Kozyatağı - Kadıköy - 19 Mayıs Mahallesi, Sarıkanarya Sokağı No:17

ÜSKÜDAR

Yaşar Bafra Pide Salonu - Üsküdar - Aziz Mahmut Hüdayi Mh., Halk Cd. No:72

En iyi Bafra pidesi nerede yenir

Bafralı Pide - Üsküdar - Kavacık Mahallesi, Ekinciler Cd. 2/2

PENDİK

Bafra Pide & Çorba Salonu - Pendik - Batı Mahallesi, Karanfil Sk. No:53

ATAŞEHİR

Samsun Pide Atasehir - Ataşehir - Barbaros Mahallesi, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No 186/1


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