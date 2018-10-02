18 milyon nüfusluk Sulawesi Adası'ndaki Palu şehri ve Donggala Regency bölgesinde 644 bin insan depremden etkilendi. 1500’e yakın kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 59 bin 400 kişi ise güvenli alanlara göçmeyi başarmış durumda.

65 BİN EV HASAR GÖRDÜ

Bu insanlar tamamen dışarıdan gelecek yardımlara muhtaçlar. Bölgede ayrıca 65 bin 733 ev de hasar gördü. Lojistik destekler koordinasyon sıkıntısından dolayı kısıtlı yapılabilmekte.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Bu nedenle sadece güvenlik güçlerinin eşliğinde bölgeye intikal edilebiliyor. Elektriğin henüz verilememesinden dolayı insanlar petrol istasyonlarına akın etmiş durumda. Yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Endonezya acil yardım bekliyor VİDEO

İHH FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bölgedeki faaliyetlerini hızla sürdüren İHH ekibi ikinci etapta bin aileye 5 ton pirinç dağıtacak. Buna ek olarak da 300 aileye hijyen paketi ve içerisinde; pirinç, yumurta, sıvı yağ, şeker, bisküvi ve temiz içme suyu bulunan gıda paketi dağıtımında bulunacak. 3 günlük yorucu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaşan İHH ekipleri, ilk etapta 2 bin mağdura gıda ve barınma malzemesi yardımında bulunmuştu. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

-Su tankı

-Battaniye

-Gıda paketi

-Çadır

-Hijyen paketi

-Çocuk paketi

-Kıyafet

-İçme suyu

DESTEKLE BULUNMAK İÇİN

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ya da İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.