Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye yükseldiği bildirildi.
156 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho depremde bin 477 kişinin de yaralandığını, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı.
KALABALIK OBJKTİFLERE YANSIDI
Lombok’a komşu Gili adalarından botlarla alınmak için sahilde bekleyen kalabalık objektiflere yansıdı.
ENDONEZYA'DA BİR DEPREM DAHA
Ayrıca Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi. Ülke bu kez 6,2'lik depremle sarsıldı.