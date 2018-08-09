Endonezya bir depremle daha sarsıldı

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'Çarp bana lan çarp bana' Rusya versiyonu

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Temmuz ayından bu yana aşırı sıcaklardan 140 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, bu kez tayfun alarmı verildi.

Sıcakların vurduğu Japonya'da şimdi de tayfun alarmı

Hasankeyf'te inşa edilen Artuklu Hamamı taşındı. Tarihi hamamın araçtan indirilme işlemi ise 6 saat sürdü.

Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yerine indirildi

İş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, makul süre içerisinde her şeyin düzeleceğini söyledi.

Ankara'da Terör Ahmet lakaplı kişi, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı.

Lise tercihlerinde başlayan nakil süreciyle ilgili konuşan Rehberlik danışmanı Nazik Kösegil, "Aslında yapılan değişikliklerin ilk tercihte yapılması gerekiyordu." dedi.

LGS’deki değişikliklerin ilk tercihte yapılması lazım

Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü an

1 Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller 24 Haziran seçimlerinde kendisini zafere taşıyan illere teşekkür ziyaretleri düzenleyecek olan Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt.

2 PKK'lı terörist ABD askerini vurdu ABD'nin eğittiği ve silahlandırdığı teröristler, sahiplerinin askerlerine saldırmaya başladı. Çavuş Cameron Halokovich'in yaralı sivillere yardım ettiği gören bir PKK'lı, ABD askerini vurdu.

3 Luanna Perez Türkiye'de 28 yaşındaki dünyaca ünlü blogger Luanna Perez, tatiline Türkiye'de devam ediyor. İstanbul ve Nevşehir'i gezen Perez, Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti.

4 Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü Ankara'da Terör Ahmet lakaplı kişi, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı.

5 Abdullah Gül'ün tutuklanan doktoru ifade verdi FETÖ'den tutuklanan doktor Sedat Caner, Hayrünnisa Gül ile görüştükten sonra işe başladığını söyledi.

6 Gelinin ‘hayırlısı’ kelimesi evlenmelerine mani olacaktı Denizli’de gerçekleştirilen bir nikah töreninde gelinin ağzından ‘hayırlısıyla’ yerine ‘hayır’ yanıtı çıkınca, nikah memuru "Bu nikahı kıyamam." diyerek masadan kalktı