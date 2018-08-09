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Endonezya bir depremle daha sarsıldı

Daha önce 7 şiddetindeki depremle sarsılan Endonezya'da 6,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 09:58..
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Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye yükseldiği bildirildi.

Endonezya bir depremle daha sarsıldı

156 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho depremde bin 477 kişinin de yaralandığını, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı.

Endonezya bir depremle daha sarsıldı

KALABALIK OBJKTİFLERE YANSIDI

Lombok’a komşu Gili adalarından botlarla alınmak için sahilde bekleyen kalabalık objektiflere yansıdı.

Endonezya bir depremle daha sarsıldı

ENDONEZYA'DA BİR DEPREM DAHA

Ayrıca Endonezya'da bir deprem daha meydana geldi. Ülke bu kez 6,2'lik depremle sarsıldı.

Endonezya bir depremle daha sarsıldı

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