Endonezya'da ayılar aç kaldı

Malaya ayılarını geçen yıldan bu yana gözlemleyen Endonezyalı hayvan hakları organizasyonu Akrep Yaban Hayatı Ticareti İzleme Grubu, hayvanat bahçesinin kapatılması için protesto düzenledi ve internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

YİYECEK İÇİN YALVARDI

BBC’nin haberine göre, İzleme Grubu’nun 2016’da kaydettiği videolarda, ayıların etrafı duvarlarla çevrili bir alanda dolanıp durduğu ve hayvanlara yiyecek atan ziyaretçilere, iki ayakları üzerinde yiyecek için yalvaran görüntüleri yer aldı. Videolardan bir diğeri de bir ayının açlıktan dışkısını yediğini gözler önüne serdi.

HAYVANAT BAHÇESİ SÖZCÜSÜ: AYILAR DOĞRU BESLENİYOR

Hayvanat bahçesi sözcüsü Sudaryo ise iddiaları reddederek, ayıların doğru beslendiğini ve düzenli sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti..