Endonezya’da ilk iftar yapıldı

Başkent Cakarta’daki El–İ’Tihsam Camisi’nde toplanan Müslümanlar, 13 saat 21 dakika süren oruçlarını açmak için toplu iftar yaptı.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını su ve hurmayla açan Müslümanlar, yemeklerini yemeden önce akşam namazını kıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Cami görevlisi Muhammed Zeidun, yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk iftarını yapmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bugün ilk iftarımızı cami cemaati ve mahalle sakinleriyle camimizde yaptık. İftar vesilesiyle Müslümanlar olarak birlik içinde paylaşmayı hatırlıyoruz. Allah tüm Müslümanların oruçlarını kabul etsin.” dedi.

Endonezyalı Müslümanlar, yemeklerini akşam veya teravih namazlarından sonra yemeyi tercih ediyor.



