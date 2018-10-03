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Endonezya'da morglarda yer kalmadı

Endonezya’daki depremde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler, morglarda yeterli yerin olmaması nedeniyle çürümeye başladı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 17:48..
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Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı Palu’da kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler için morglarda yer kalmadı.

Endonezya'da morglarda yer kalmadı

HASTALIK TEHLİKESİ

Palau yakınlarında Paboya mezarlık alanında kazılan toplu mezara getirilen cesetlerden ağrı kokular yayılıyor.

Endonezya'da morglarda yer kalmadı


Kepçe operatörü Abdulmuluk, "Palu’da iki toplu mezar alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü. Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor" dedi.

Endonezya'da morglarda yer kalmadı

Cesetlerin çürümeye başlaması nedeniyle bölgede salgın hastalık paniği yaşanıyor.

TOPLU MEZARLAR

Toplu mezarı 3 metre derinliğinde kazdıklarını söyleyen Abdulmuluk, 3 katman halinde defin işleminin yapıldığını ifade etti.

Endonezya'da morglarda yer kalmadı

Cuma günü yaşanan depremin ardından bölgede bazı enkazlardan ceset kokuları gelirken, yetkililer, cesetlerin toplu olarak en hızlı şekilde gömülmesi talimatını vermişti.

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