Endonezya'da morglarda yer kalmadı

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı Palu’da kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler için morglarda yer kalmadı.

HASTALIK TEHLİKESİ

Palau yakınlarında Paboya mezarlık alanında kazılan toplu mezara getirilen cesetlerden ağrı kokular yayılıyor.





Kepçe operatörü Abdulmuluk, "Palu’da iki toplu mezar alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü. Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor" dedi.

Cesetlerin çürümeye başlaması nedeniyle bölgede salgın hastalık paniği yaşanıyor.

TOPLU MEZARLAR