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Endonezyalı köylüler öldürülen dev pitonu yediler

Endonezya'da 7,8 metre boyundaki dev pitonu yakalarken kolundan yaralanan köy bekçisinin kolu kesilecek.

05.10.2017 - 10:17
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Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Batang Gansal bölgesinde bulunan bir palm yağı plantasyonunda karşılaştığı 7,8 metre boyundaki dev pitonu yakalamaya çalışan köy bekçisi Robert Nababan, bazı köylülerin de yardımıyla onu öldürmeyi başardı.

Nababan ağır yaralanırken, öldürülen dev piton göstermek için önce köyde asıldı daha sonra parçalanarak kızartılıp yenildi.

Endonezyalı köylüler öldürülen dev pitonu yediler

"YOLDAN GEÇERKEN KORKUYORLARDI"

Bekçi Nababan, Detik gazetesine yaptığı açıklamada köylülerin yoldan geçerken pitondan korktuğunu belirtip "Yakalamaya çalıştım ve elimi ısırdı ama daha sonra onu yıkmayı başardım." dedi.

KOLU KESİLECEK

Polis, AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada yılanın bekçinin sol koluna dişlerini geçirdiğini ve neredeyse koparttığını belirtirken kolunun kesileceğini söyledi.

Endonezyalı köylüler öldürülen dev pitonu yediler

"KANININ TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİĞİ VAR"

Yerel yönetim yetkilisi Elinaryon, yılanın yenmesine şaşırmadığını söyleyerek "Arkadaşlarımdan gerçekten lezzetli olduğunu duydum. 7 metrelik bir yılan, çok fazla et demek bu. Ayrıca bazı insanlar kanının tedavi edici özellikleri olduğunu düşünüyor." dedi.

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