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Enerji Bakanı: Amaç ucuz doğalgaz verebilmek

Berat Albayrak, Türkiye'nin kazandığı tahkim davasıyla ilgili; "Amaç tüketiciye daha ucuz gaz tedariği sağlayabilmek" dedi.

25.01.2017 - 12:26
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Enerji Bakanı: Amaç ucuz doğalgaz verebilmek

Türkiye ile İran arasında devam eden ve dün Türkiye'nin lehine sonuçlanan Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde devam eden doğalgaz davasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıklamalarda bulundu.

"AMAÇ UYGUN MALİYET"

Albayrak, Cumhurbaşkanı'yla birlikte resmi temaslar için gittiği Madagaskar'da konuyla ilgili; "Bundan sonrasında uygun maliyete tedarik sağlayacağız. Türkiye için güzel bir haber oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi takip edildi. Emeği geçen tüm geçmiş bakanlarımız olsun, bürokraside bunu takip eden arkadaşlarımız olsun emeği geçen herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte İran gazı için yeniden mahsuplaşıp önümüze bakacağız. Uygun maliyette tedarik sağlayacağız." dedi.

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