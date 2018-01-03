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2017 yılının enflasyonu belli oldu

Enflasyon, Aralık 2017'de yüzde 0,69 artarken, yıllık bazda yüzde 11,92 oldu.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 10:01..
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2017 yılının enflasyonu belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,47 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,82 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,69, Yİ-ÜFE 1,37 artış gösterdi.

TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15,47 arttı.

Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti.

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