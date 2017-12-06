İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşunda görev yaparak engellilerin sorunlarıyla ilgilenen 47 yaşındaki Çayır, 5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle 42 yıldır bedensel engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

ENGELLİLERİN YAŞAMINI SOSYAL MEDYADA ANLATIYOR

Baston yardımıyla yürüyebilen ve yüzde 42 engelli olan Çayır, sosyal medyayı aktif kullanarak bu hesaplarda video, fotoğraf ve çizimlerini paylaşıp engellilerin yaşadığı sıkıntıları yetkililere ulaştırmaya gayret ediyor.

Engellere karikatürleriyle dikkati çekiyor

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ALMANYA'DA ÇİZMEYİ ÖĞRENDİ

Halen aksayarak yürüdüğünü ve zaman zaman baston kullandığını aktaran Çayır, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede çizim, boyama gibi aktivitelere katıldığını ve çizim yapmayı öğrendiğini belirtti.

Çayır, engellilerin eğitimden istihdama, erişebilirlikten, ayrımcılığa kadar birçok sorununun olduğunu dile getirerek, kendisinin de bu sorunlara dikkat çekmek için çalıştığını ifade etti.

TÜRKİYE AKTİF ENGELLİLER GRUBU'NU KURDULAR

Sosyal medyada "Türkiye Aktif Engelliler Grubu"nu kurduklarını, tanınmış engelliler vasıtasıyla milyonlarca kişiye ulaştıklarını vurgulayan Çayır, bu grubu sayesinde birçok yetkiliye ulaştırdığı anlattı.

"ENGELLİYİ HAYVANLA EŞ TUTARSANIZ RENCİDE EDERSİNİZ"

Çizimleriyle anlattıkları sorunlarla yetkililere, "Bakın şu sıkıntımız var" dediklerini aktaran Çayır, şöyle konuştu:

"Bir belediye, bir vakıfla birlikte engelliler ve sokak hayvanları yararına etkinlik düzenlemek istemişti. Bu durumdan milyonlarca engelli rencide oldu. Bununla ilgili bir karikatür yaptık, yetkililere ulaştırdık anında bu etkinlik iptal oldu. Neden rencide olduk? Biz engelliler hayvanları severiz ama bir engelliyi herhangi bir hayvanla eş değer tutarsanız insanları rencide edersiniz. Güzel bir etkinlik düşüncesi olmuş olabilir ama sokak hayvanları yararına ayrı, engelliler yararına ayrı yapılmış olsaydı bu etkinlik belki daha faydalı olurdu."

"SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİĞİMİZİ GÖRDÜK"

Çayır, engellilerin sıkıntılarını bazen konuşarak anlatamadıklarını, anlatamadıkları için de çözüm bulmakta zorlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz havada kalıyor, yazılar okunmuyor. Sosyal medya diye bir şey çıktı, herkesin elinde o var. Normal vatandaşından sanatçısına, politikacısına kadar herkes herkesin sosyal medya hesapları var. Biz de dikkat çekmek için karikatürler hazırlıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Hashtag açıyoruz, insanları etiketliyoruz ve sorunları bir şekilde düşündürerek, güldürerek anlatmaya çalışıyoruz. Bir çok konuda da başarılı olduğunu gördük, dikkati çektiğini gördük."