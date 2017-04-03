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Engelli çocukların polislik hayali gerçekleştirildi

Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören ve polis olma hayali kuran öğrenciler, bir günlük polis oldu.

03.04.2017 - 13:22
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören zihinsel engelli ve otistik öğrencilere yönelik sosyal içerikli etkinlik gerçekleştirildi.

ŞAPKALARI TAKIP, YELEKLERİ GİYDİLER

Etkinlik kapsamında, sabah saatlerinde aileleri ve öğretmenleriyle okuldan alınan öğrencilere, polis şapkası takıldı ve yelek giydirildi.

Engelli çocukların polislik hayali gerçekleştirildi

Üsküdar Kısıklı'daki Devriye Ekipler Amirliğine getirilen öğrencileri, burada Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu karşıladı.

"BİR HAYALİM VAR"

Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nazım Duman, yaptığı açıklamada, okullarında "Bir Hayalim Var" projesi adı altında bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Son sınıfta olan çocuklarımıza hayallerini sorduk. Kimi doktor, kimi polis olmak istedi. Bugün polis olmak isteyen 12 öğrencimizi bir günlüğüne de olsa buraya getirdik. Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün desteğiyle bunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Engelli çocukların polislik hayali gerçekleştirildi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Soylu da "Başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak çocuklarımızın zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlamak, mesleği tanıtmak ve sevdirmek için bu etkinliği yaptık." dedi.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Üsküdar'daki Devriye Ekipler Amirliği Harekat Merkezi çocuklara tanıtıldı, araç takip sistemi konusunda bilgi verildi.

Temsili olarak çıkarılan olay nedeniyle de engelli çocuklar telsiz anonsuyla bölgeye ekip sevk etti. Çocuklar daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile trafik uygulaması yaptı.

Bir günlüğüne polis olma hayalleri gerçekleşen çocuklara, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çeşitli hediyeler verildi.

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