Engelli vatandaşı almayan taksici

4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi.

"KISA MESAFE" BAHANESİ

Taksiciyle konuşarak araca binmek isteyen vatandaş, “kısa mesafe” bahanesiyle reddedildi. Bunun üzerine engelli vatandaş başka bir taksi çevirdi. Ancak aynı muameleyi o taksiciden de gördü.

"TAKSİCİ MÜŞTERİ BEĞENİYOR"

Duruma isyan eden bir dolmuş şoförü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayı yorumlayan dolmuş şoförü, “Taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor. Sakat bir vatandaş var onu almıyor, yolcu seçiyor. Buradakilerin hepsi taksi bekliyor ama taksici müşteri beğeniyor. Ayağından sakat vatandaşımız, taksi boş olmasına rağmen ayakta bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Taksici engelli vatandaşı almadı