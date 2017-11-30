Engin Altan Düzyatan: Kutuplara gideceğim

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ikinci kez bir bankanın reklam yüzü olması nedeniyle önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Reklam filmi çekimleri sırasında hasta olduğunu anlatan oyuncu, “İlaçlarla ve antibiyotiklerle çekimi sürdürdüm. Hasta olmamak elde değil. Dizi nedeniyle sürekli çamur ve soğuğun içindeyiz” dedi.

"SIRADA BAŞKA YERLER VAR"

Afrika’da çektiği vahşi doğa fotoğraflarıyla sergi açan ve elde ettiği gelirle Afrika’da su kuyuları açtırmaya hazırlanan ünlü oyuncu, fotoğraf çekmeye devam edeceğini söyledi: “Bu bir tutku. Yapmaya devam edeceğim. Afrika’dan sonra Kuzey Kutbu’nda da fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. Ne kadar Afrikalı insana destek olabilirsem o kadar mutlu olacağım.”

"HİÇBİR ZAMAN MATEMATİK ADAMI OLMADIM"

Engin Altan Düzyatan, başrol oyuncularının aldığı ücretlerin çok konuşulduğu hatırlatılıp “Siz nereye yatırım yapıyorsunuz?” diye sorulunca şöyle dedi: “Bizim gibi insanlar, yatırımdan çok anlamaz. Ev almak gibi yatarımlar yapıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için. Çok zor kazanıyoruz, risk alma, büyük şeylere yatırım yaparak büyük şeyler kazanma taraftarı değilim. Ben hiçbir zaman matematik adamı olmadım, daha çok duygu adamı oldum.”