Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak

MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nun avukatlarınca yapılan istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı.

MAHKUMİYET KARARI BOZULDU

Daire, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Berberoğlu'na verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderen daire, kaçma şüphesinin bulunması, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçeleriyle Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.