Enürezis nedir

Kızlarda 5, erkeklerde ise 6 yaşında ortaya çıkan bir tür rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık genellikle çocuklarda gece görülür ve çocuklar altını ıslatır.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜR

Enürezis rahatsızlığında 18- 64 yaş arası sağlıklı erişkinlerin %0.5-1’i düzenli olarak yataklarını ıslatması mümkündür. Gece yatak ıslatma, erkek çocuklarda kızlardan 1.5- 2 kat daha fazla görülür.

Bu hastalık genellikle genetiktir. Bunun yanı sıra ADH hormonunun (beyinden salgılanan bir madde) görece eksikliğinden de kaynaklandığı bilinmektedir. Böbreklerin gece boyunca çok idrar üretmesi, uyanma bozukluğu, uyku sırasında idrar torbası kapasitesinin yetersizliği ve aşırı kasılmalar yapması gibi fonksiyonel sebeplerden biri veya birkaçı bulunabilir.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Bu rahatsızlık tedavi edilebilir. Tedavi edilmezse kişilerde psikososyal problemlere neden olur. Aile ve iş başarısını da olumsuz etkiler.