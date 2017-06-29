EPDK açıkladı: Elektriğe 3 ay zam yok

EPDK'dan vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik zammıyla ilgili bir açıkla geldi.

ELEKTRİK SATIŞ TARİFELERİNDE DEĞİŞLİK YAPILMAYACAK

1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

ELEKTRİĞE EN SON OCAK 2016' ZAM YAPILDI

Abonelerin, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablolarına Kurumun internet sitesinden ulaşabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-haziran aylarında olduğu gibi temmuz-eylül aylarında da yaklaşık 41 lira olacak." ifadesine yer verildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.



