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EPDK açıkladı: Elektriğe 3 ay zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca,Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıkladı.

29.06.2017 - 15:39
  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK'dan vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik zammıyla ilgili bir açıkla geldi.

ELEKTRİK SATIŞ TARİFELERİNDE DEĞİŞLİK YAPILMAYACAK

1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

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Abonelerin, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablolarına Kurumun internet sitesinden ulaşabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-haziran aylarında olduğu gibi temmuz-eylül aylarında da yaklaşık 41 lira olacak." ifadesine yer verildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.

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