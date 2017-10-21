Erbil'de korku hakim

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Erdoğan: ABD bunu nasıl izah edecek

1 Yunanistan sığınmacıları Atina'ya taşıyor Yunan adalarında kalan sığınmacılar, kamplardaki yetersizlikler ve aşırı kalabalık nedeniyle başkent Atina'ya taşınıyor.

2 Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı saldırı Münih'te bıçaklı bir kişi insanlara saldırdı, yaralıların olduğu öğrenildi.

3 Aziz Yıldırım derbi öncesi Samandıra'yı ziyaret etti Galatasaray derbisi öncesi takımı ziyaret eden Aziz Yıldırım "kazanırsak birçok şeyi düzeltiriz. Size güveniyorum" dedi

4 Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasallaşıyor Latin Amerika ülkesi Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin verileceği bildirildi.

5 İstanbul'da D100 Karayolu'nda kamyonet devrildi D100 Karayolu Çağlayan mevkisi yan yolda meydana gelen kazada bir kamyonet devrildi, ölen ya da yaralanan olmadı.

6 Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine gitti.