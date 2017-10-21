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Erbil'de korku hakim

Irak ordusunun Kerkük'e girmesiyle silahlarını bırakıp kaçan PKK'lı teröristler ve peşmergeler, Erbil'de savunma hattı oluşturdu.

21.10.2017 - 11:08
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Erbil'de korku hakim

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Erbil için talimat verdiği iddiası üzerine kentte kırmızı alarma geçildi.

İSRAİL AJANLARI ERBİL'DE

Kerkük'te Irak Ordusu'ndan kaçan PKK'lı teröristler ve peşmergeler, bölgedeki İsrail ajanlarından alınan talimatlarla mevzilendi.

Erbil'de korku hakim

PKK'LI TERÖRİSTTE PEŞMERGE KIYAFETİ

Irak Ordusu'na karşı Erbil'de direnmeyi planlayan PKK'lı teröristler, peşmerge kıyafetleri giymeye başladı. Teröristleri, ayaklarındaki mekaplar ele verdi.

Erbil'de korku hakim

ALMAN FÜZELERİ..

Almanya'nın verdiği füzeler ve diğer Avrupa ülkelerinden alınan silahlarla nöbet tutan peşmerge kıyafetli teröristler, bölgede direniş göstereceklerini söylüyor.

Erbil'de korku hakim

İSRAİL'İN ÇIKARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Barzani yönetiminin sözde referandumunu desteklediklerini açık bir şekilde beyan etmişti.

Bölgede Kürt devleti kurulmasını isteyen İsrail, bunun kendi faydalarını olacağını da açık açık dile getiriyordu.

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