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Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Iraklı gençler, başlattıkları moda hareketiyle Irak'ta toplumsal değişimin peşinde.

26.01.2017 - 11:28
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Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Iraklı gençler, DEAŞ örgütü ile savaşın ön cephesi konumunda bulunan Erbil'de bir araya gelerek 'Hipster' akımı başlattı.

KÜRT GENÇLERİNDEN 'HİPSTER' MODASI

Iraklı gençler, başlattıkları moda hareketinin sosyal bir değişimi beraberinde getirmesini umuyor. Grup kendilerine, Kürt bölgesel yönetiminin başkenti olan Erbil'de kurulmuş olmalarından yola çıkarak, 'Bay Erbil' adını verdi.

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

IRAKLI 'HİPSTER' GENÇLER GALERİ

ARTIK ŞALVAR YOK SKINNY PANTOLON VAR

​Dar kalıp takım elbise ve hipster akımının vazgeçilmezi olan özenle uzatılmış sakal 'Irak'ın ilk centilmen moda kulübünün' 30 üyesinin de kimliğinin bir parçası. Her ne kadar bu akım batı kökenli olsa da 'Bay Erbil' grubu, modernite ile bölge kültürünü birleştirdiklerini söylüyor.

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

KADIN HAKLARINI SAVUNUYORLAR

"Bay Erbil" kadın hakları konusunda bölgede hakim olan geleneksel tavrı da değiştirmeyi amaçladığını açıklıyor. Grup, her Perşembe yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, kadınların toplumda daha aktif olmasına örnek gösterdikleri bir kadın kahramanı öne çıkarıyor.

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

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