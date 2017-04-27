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Erciyes Dağı'na bahar geldi

Son yağışlarla birlikte kayak sezonunun bugünlere kadar uzadığı Erciyes Dağı'nın karlı zirvelerinin altında karlar erimeye başladı.

27.04.2017 - 10:24
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Yaz-kış zirvesinden karın eksik olmadığı Orta Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes’e bahar geldi.

ÇİÇEKLER AÇTI

Şırıl, şırıl akan kar sularıyla beslenen 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası'ndaki rengarenk çicekler, yeni  yeşeren çayır ve çimler baharın müjdecisi olarak, Erciyes Dağı'na ayrı güzellik kattı.

Erciyes Dağı'na bahar geldi

HAVA SICAKLIĞI 18 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ

Kent merkezinde gündüz 18 dereceye kadar hava sıcaklığı dağda gündüz 10 derece dolayında olurken Erciyes Dağı'nda gece en düşüklük sıcaklık bu yıl ilk kez sıfır dereceden, artılı rakamlara geçti. Mayıs ayıyla birlikte göçern ve arıcıların Erciyes Dağın'daki yaylalarda yeniden konaklamaya başlayacakları ifade edildi.

Erciyes Dağı'na bahar geldi

Erciyes Dağı'na bahar geldi

Erciyes Dağı'na bahar geldi

Erciyes Dağı'na bahar geldi

Erciyes Dağı'na bahar geldi

Erciyes Dağı'na bahar geldi

Erciyes Dağı'na bahar geldi

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