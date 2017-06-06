Erdoğan 6 ülke lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile telefonda görüştü.

GERİLİMİN DÜŞMESİ İÇİN TÜRKİYE'DEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki meselelerin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini hatırlattığı görüşmelerde, gerilimin düşürülmesi için Türkiye olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

10 ÜLKEYLE KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de bu meseleyle ilgili olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile görüşmüştü.