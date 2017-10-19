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Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

İşe alımlarda yapılan pozitif ayrımcılıklarla gündeme gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi yaşanacak.

19.10.2017 - 07:24
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Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

bursa

Polonya ziyaretinin ardından dönüş yolunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin de istifasının isteneceğini söyledi.

BAŞBAKAN GÖRÜŞECEK

Ankara ve Balıkesir ile birlikte Bursa'da da görev değişiminin yaşanacağını işaret eden Erdoğan, bu durumun Başbakan Binali Yıldırım tarafından Recep Altepe'ye iletileceğini belirtti.

TERK EDİLMEYECEK KOLTUK OLARAK GÖRÜLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili  "Balıkesir’e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey’e, bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde. Bursa’yla da yarın büyük ihtimalle Sayın Başbakan, ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz. Bunları yaparken bir şeyin gayreti içindeyiz: Bu makamlara bağımsız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak geliniyor; bu görevleri biz asla terk edilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz. Dolayısıyla böyle bir adım atılması gerektiği zaman, arkadaşlarımızın, ‘Ben, bu davanın elemanıyım, benim yetkili kurullarım madem ki böyle bir kararı vermişler, ben de ilgili merciye istifamı veririm’ demeleri lazım. Parti, istifasını veren arkadaşları çok daha farklı yerlerde değerlendirir. Zaman içinde çok daha farklı yerler oluşacaktır, değerlendirilirler." diye konuştu.

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

BURSA'DA RİZELİ LİSTESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren 25 kişinin de doğum yerinin Rize olması eleştirilere neden olmuştu.

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

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