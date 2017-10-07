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Erdoğan, AK Parti kampını açtı

Cumhurbaşkanı Afyonkarahisar'da partinin yeni vizyonunu ortaya koydu.

07.10.2017 - 10:44
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Erdoğan, AK Parti kampını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl sonra Afyonkarahisar'daki AK Parti kampına katıldı. Kampın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki "Değişim, yenilenme, reform ve daha büyük hedefler" sözü damga vurdu. Bu sözler AK Parti'nin yeni vizyonunu ortaya koydu. Erdoğan ayrıca, "Belediyelerde değişim gerekiyorsa yapmalıyız. Yoksa millet sandıkta yapar" diyerek belediye başkanlarına mesaj verdi.

Erdoğan: Değişim milletin talebi VİDEO

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

-AK Parti'nin karnesi her alanda başarılarla doludur.

-Hedeflerimizin çıtasını sürekli yükseltmemiz gerekiyor.

-Kendi arkadaşlarımız arasında bile reformların farkında olmayanlar var.

Erdoğan, AK Parti kampını açtı

"MİLLET DEĞİŞİMİ SANDIKTA YAPAR"

-Yenilenme ve değişim ihtiyacı milletin talebidir. Belediyelerde değişim olmazsa millet değişimi sandıkta yapar. Milletle zıtlaşma, kavga olmaz. Hayatımızı milletin bize olan itimatına borçluyuz. O gece milletimizin desteği olmasaydı biz bugün yoktuk.

-Milletimiz bize değişim, yenilenme, reform, daha büyük hedef ve projeler diyor.

-İşsizlikte hala istediğimiz yerde değiliz.

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