Erdoğan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen Akıncı Üssü davasında, müdahillik talebine ilişkin dilekçe verdi.

DİLEKÇEDE NELER VAR

Örgütün bürokrasi, üniversiteler, yargı teşkilatı, emniyet teşkilatı, silahlı kuvvetler ve devletin diğer organlarına üyelerini sistematik olarak yerleştirdiği, yahut yerleşmiş olan kişileri örgüte katarak güç elde ettiği vurgulanan dilekçede, FETÖ'nün mülkiye, adliye, emniyet, eğitim ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal şekilde kadrolaştıkları, devletin tüm kurumlarına uzun yıllardır sinsice yerleştikleri anlatıldı.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ETKİN MÜCADELE

FETÖ/PDY terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde etkin ve kararlı bir mücadeleye başlandığına işaret edilen dilekçede, mücadelenin başlanılmasıyla örgütün mevcut kadrolarını korumakta zorlandığı, tasfiye sürecine giren, ekonomik ve siyasi yönden zayıflayan örgütün yok olmasını önlemek için de devlet içindeki en stratejik kuvvetlerini harekete geçirmek suretiyle darbeye teşebbüs ettiği belirtildi.

DARBECİLERİN HEDEFİ TOPLUMU ELE GEÇİRMEK

Dilekçede, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin hedefinin sadece hükümeti devirmek, yönetimi ele geçirmek olmadığı aynı zamanda toplumu da ele geçirmek, Türkiye'yi işgal etmek olduğu ifade edilerek, milletin bu büyük tehlikeyi, kalkışmanın ilk saatlerinde fark ettiği, siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak kenetlenmek suretiyle darbe girişimine karşı çıktığı belirtildi.

Dilekçede, Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının devletin başı olduğu ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil ettiği hatırlatılarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında şahsına yönelik olarak planlanan ve işlenen suçların yanında deruhte ettiği Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği Türk milletin birliğine ve diğer değerlere yönelik işlenen suçlar nedeniyle de zarar görmüş olup işbu davaya müdahil olmak talebinde bulunmak gerekmiştir." ifadesi kullanıldı