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Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

Cumhurbaşkanı, Türkiye'de 100 yıldır yatırımları bulunan Alman şirketlerinin iyi kazandıklarını, yaptırımın tutmayacağına dikkat çekti.

25.07.2017 - 12:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında partililerin önünde önemli mesajlar verdi.

Sözü Almanya'nın ekonomik yaptırım tehdidine getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

HEMEN EKONOMİ İLE BEL ALTI VURUYORLAR

-Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu? Almanya ya da Amerika'da yapılınca suç sayılan eylem, Türkiye'de yapılınca niye hak, hukuk oluyor. Hemen işi ekonomi ile teşvik edip bel altı vuruşları ile gerçek tiynetlerini belli ediyorlar.

-Batılılar istiyor ki Türkiye, onlar ne istiyorsa yerine getirsin. Kusura bakmasınlar artık öyle bir Türkiye yok.

Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı VİDEO

SİZ KAYBEDERSİNİZ

-Bizi maddi yatırımlarla tehdit etmeye kalkarsanız yanılırsınız. Siz kaybedersiniz. Türkiye'de 100 yılı aşkın zamandır yatırımı olan markalar var. Gayet de iyi kazanıyorlar.

ALMANYA'YA EKONOMİ DERSİ

-Artık dünyada marka yok, markalar var. Alternatif marka geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor.

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