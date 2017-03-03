Erdoğan: Almanya'nın terörden yargılanması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ile yaşanan krize değindi: "İstikbal ve istiklal için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'Evet' diyorum. Allah'ın izniyle necip milletimizin desteği ile bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Birçok yalanlar uyduruyorlar. Almanya'daki son gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar yok bilmem temsilcisi içeri alınmış, ondan değil.





PKK'NIN AJANI OLARAK ALMAN KONSOLOSLUĞU'NDA SAKLANANMIŞ

1 ay bu kişi PKK'nın temsilcisi olarak Alman ajanı olarak bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır. Ve bunu bize teslim edin yargılansın dediğimizde vermediler. Bunu bana Merkel söylediğinde 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz? Yargı bağımsızdır. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz verin yargılansın'. Önce vermediler. Sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı.

YÜZLERCE TERÖRİST ALMANYA'DA TERÖR ESTİRİYOR

Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim Adalet Bakanım resmi görüşme yapacak, vatandaşlara şu kampanyayı anlatacak. Orası parka müsait değil diyor. Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandi'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var."

HEDONİST BİR NESİL İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece kendi çıkarını düşünen, sürekli haz peşinde koşan hedonist bir nesil için ellerindeki tüm araçları kullanıyorlar. Bu sorunun sadece ülkemize münhasır bir mesele olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Küresel düzeyde uyuşturucu kültürü özendirilerek, farklı düzenlemelerle meşrulaştırılarak, toplumu ayakta tutan sütunlar dinamitleniyor.

TÜRKİYE GÜÇLÜ AİLE YAPISIYLA KARŞI KOYABİLİYOR

Türkiye mevcudiyetini hala koruyan güçlü aile yapısı, sosyal ve kültürel bağları sayesinde hamdolsun bu dalganın etkisini nispeten azaltabiliyor ancak bu sorunun bizim için de giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğinin farkındayız. Bununla birlikte mücadeleyi, kendimizle birlikte tüm kardeşlerimiz, tüm insanlık için yürütmemiz gerektiğine inanıyorum.

HANGİ VATANDAŞIMIZ ALKOL DÜZENLEMESİ SEBEBİYLE SIKINTI YAŞADI?

Önümüzdeki haziran ayında, alkol düzenlemesi yürürlüğe gireli dört yıl olacak. Bu dört yılda hangi vatandaşımız bu düzenleme dolayısıyla sıkıntı yaşadı? Kimin hayat tarzına müdahale edildi? Muhalefetin iddialarının hangisi doğru çıktı? Elbette hiçbiri. Söylediklerinin bir tanesi dahi gerçekleşmedi. Esasen bunlar 'çamur at tutmasa da izi kalır' mantığıyla hareket ediyorlar. Ama şundan emin olun, attıkları çamurların hepsi de kendi paçalarına, kendi suratlarına yapışmıştır."

ALKOL DÜZENLEMESİNDEKİ GİBİ ÇARPITMA YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu düzenlemeyi örnek göstererek Başkanlık Sistemi ile ilgili konuştu: "Alkol düzenlemesini 'nasıl hayat biçimimize karışılıyor' diye çarpıttıysalar, yönetim sistemi değişikliğini de 'rejim değişikliği' olarak göstermeye çalışıyorlar. Ne alakası var? İlk bunun karşısında ben olurum. 1923'te bu iş bitti. Şimdi yapılan bir yönetim sisteminin değiştirilmesidir ve bu da bugünün işi değil, 200 yılın işidir ve şimdi biz yönetim sistemini değiştirmek suretiyle geleceğe farklı bir adım atıyoruz. Parlamentoda sürekli tıkanan, sürekli patinaj yapan bir sistemi değiştirmek suretiyle, diyoruz ki biz adeta 'uçmamız lazım.' Bunun önünü açmamız lazım. Biz damdan düştük fakat bunu engellemek isteyenlerin bu ülkede sorumluluk diye bir şeyleri olmadı, olacağı da yok ve dikili ağaçları yok bu ülkede."

CUMHURİYET KONUSUNDA HİÇBİR GERİ ADIM YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu ülkeyi terörizme ve teröristlere teslim etmeyeceğiz bundan hiç endişeniz olmasın. Devletin rejimi olan cumhuriyet konusunda hiçbir geri adım yoktur. Tam tersine yürütmeyi doğrudan milletin emrine vererek, demokrasiyi güçlendiriyoruz."

