Erdoğan Batı Trakya'da 'Reis' sloganlarıyla karşılandı

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.

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Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasına damgasını vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'da yaptığı açıklamalar, Yunan medyasında büyük bir rahatsızlığa neden oldu, Yunan hükümeti sert bir dille eleştirildi.