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Erdoğan Batı Trakya'da 'Reis' sloganlarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine ilçesinde sevgiyle karşılandı. Erdoğan için toplanan kalabalık "Reis sana canım feda" sloganları attı.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 14:35..
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Erdoğan Batı Trakya'da 'Reis' sloganlarıyla karşılandı

Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinde bulunan Rodopi ilinin Gümülcine ilçesi, önemli miktarda Türk nüfusun yaşadığı bir şehir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya'da ayrımcılık olduğunu, oradaki halka gerekli destek verilmediğini düşündüğünü ve bu sebeple gezisinde Batı Trakya’ya da yer vermekten mutluluk duyduğunu söylemişti.

"OSMANLI TORUNU"

Bugün Batı Trakya ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine ilçesinde sevgi seliyle karşılaştı. "Dik dur eğilme bu millet seninle","Reis sana canım feda" sloganları atanlar "Allah sizi başımızdan eksik etmesin Osmanlı torunu" dedi.

Erdoğan Batı Trakya'daki Gümülcine Kırmahalle Camii'nde VİDEO

Erdoğan Batı Trakya'da 'Reis' sloganlarıyla karşılandı

Erdoğan Batı Trakya'da 'Reis' sloganlarıyla karşılandı

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