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Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet yürüyüşünün 17. gününde olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

01.07.2017 - 11:25
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Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

BİR MHP'YE BAKIN BİR DE CHP'YE..

"FETÖ ihanet çetesini korumak için yolları arşınlayanları görüyoruz. Adalet diye yürüyenlerin derdi asla adalet olamaz, asla hukuk olamaz. Bir MHP'nin kritik konulardaki sağ duyusuna bakın bir de CHP'ye..

AK Parti, yerel seçimleri de Cumhurbaşkanlığı seçimini de genel seçimi de kazandı. Bununla da kalmadı halkoylamasını da kazandı. Bölücü örgütü çukurlara gömdük. Darbe girişimini atlattık.

MHP'NİN ONURLU DURUŞU

MHP'nin onurlu duruşuna baktığımız zaman CHP ve aynı çizgideki çevrelerin konumunu daha iyi görüyoruz.

'Akılsız başın cezasını ayaklar çeker' misali yollara düşen zat bizim için 'Seçimden sonra yurtdışına gidecek' tezviratı yapıyordu.

Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye VİDEO

"GİTTİĞİNİZ YOL KANDİL VE PANSİLVANYA'NIN YOLUDUR"

Güya adalet diyen ama adaleti sağlamakla görevli mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi adalet olamaz, hukuk olamaz. Bir defa bile gönül diliyle şehitleri andıklarını duymadıklarımız, teröristler ve onlara yardım edenler için adeta dünyayı ayağa kaldırıyor.

Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun."

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