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Erdoğan Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı

Bugün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu.

20.01.2017 - 22:08
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Erdoğan Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay sonrası Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup,  personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."

OPERASYON BAŞLATILDI

Edinilen ilk bilgilere göre, lav silahı ile bir ara sokaktan gerçekleşen saldırı emniyet binasına isabet etmedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı girişimin ardından polis çevrede saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Erdoğan Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı

Olay yeri inceleme ekipleri de atılan lav silahı üzerinde incelemelerde bulunurken silahın atıldığı sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekiplerinin incelmesi sürerken bir görgü tanığı, "Silah sesi üzerine bir müdahale de bulunabiliriz diye çıktı Ancak bu tarafa kaçan olmadı. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali ve Emniyet Müdüründen bilgi aldı.

Erdoğan Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı

Erdoğan Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı

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