Erdoğan erken seçim için 'düşünülebilir' dedi

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

ERKEN SEÇİM

Parlamento çalışamaz hale getirilirse, erken seçim düşünülemez bir şey değil. Hiç çekinmeye gerek yok, kavgaya da gerek yok.

Bizim siyasi tarihimizde tek adamlığı CHP'den başka uygulayan olmadı. Bir kişi hem CHP İl Başkanı hem de o ilin valisi olabiliyordu.

Gelişmiş ülkelerde başkanlık ya da yarı başkanlık gibi sistemlerin oturduğunu görüyoruz. Eninde sonunda işin gelip dayanacağı yer başarılı siyasilerdir. Yönetici, siyasetçi başarılıysa netice almak mümkün değil.

Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Yani sağa sola bunu çekmenin manası yok. Burada da alınan neticeler ortada. İş gelip nereye dayanıyor, siyasetçilere. Koalisyonlardan netice alabildik mi, neredeyse 15 ay ortalamayla hükümetler gördük.

15-16 ay ortalamayla yaşanan bir süreçte istikrar olur mu. İstikrar yoksa netice alınabilir misiniz.

DÖVİZİN ARTMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içerisinde sürekli olarak artış gösteren Dolar ve Euro için ise; "Bu hafta tekrar bir değerlendirme yapacağız. Ben milletime tekrar çağrı yapıyorum. Kimse yastık altında döviz biriktirmesin. Bunlar TL'ye dönüşürse piyasa rahtalayacaktır. Bunu tekrar yaparsak çok daha stabil olacaktır. Malilye Bakanlığının başlattığı kampanyada çok ciddi bir dönüşüm oldu. Yerli para ile ithalat ve ihracat yapılması konusunda anlaşma yaptığımız ülkeler var." ifadelerini kullandı.