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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Bloomberg'e verdiği röportajda "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak." dedi.

AA | 15.05.2018 - 07:21..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'in binasında Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;

"Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz. Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

"FAİZ NE KADAR DÜŞÜK OLURSA ENFLASYON DA O KADAR DÜŞÜK OLUR"

Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir

"CARİ AÇIĞIMIZIN SEBEBİ PETROL VE DOĞALGAZ BAĞIMLILIĞI"

Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu. TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole, doğalgaza bağımlılığımızdır.

"BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ"

Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Savuna ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız, Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz.

"HALKBANK'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım. Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye - ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum.Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur, beraatini bekliyoruz. Atilla'yı suçlu ilan etmek Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir.

Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı farklı olacak.
Halk para politikasında sıkıntıya düştüğünde hesabı başkandan sorar.
Para politikalarında etkin olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz.

"7 HAZİRAN'DA SİSTEMİ TIKAMAK İSTEYENLER OLDU"

Merkez Bankası ilişkilieri şimdi nasılsa bundan sonra da öyle devam edecek. 40 gün sonra Türkiye çok farklı bir döneme uyanacak. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım. Yaptırımları sürekli duymaktan bıktık. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre İran edmlerini yerine getirdi. Bölgenin gerginliklere gitmesini istemiyoruz, bu bölge yoruldu."

Ayrıntılar gelecek...

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