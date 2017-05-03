Erdoğan: İdlib çatışmazlık bölgesi olacak

Resmi temaslarda bulunmak için Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bir araya geldi.

İDLİB ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Putin'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir de çatışmasızlık bölgesi çıktı ki, bu bölgede İdlib bölgesi. Bu bölgede şu anda ağırlıklı olarak Halep'ten kaçan insanların yaşam mücadelesi var. İdlib'te zaman zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Şimdi orada bir yeşil hatta çatışmazlık bölgesi ilan edildi." dedi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Putin, "Siyasi süreç için çatışmaların durdurulması gerekiyor. Rusya, Türkiye ve İran bu formülün oluşturulmasına en büyük katkıda bulunan ülkelerdir. Çatışmazlık bölgelerinin oluşturulması ABD Başkanı'nın açıklamalarında da bu tabir kullanıldı. Hepimizin ortak düşüncesi belli mekanizmaların oluşturulması doğrultusundadır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın Cumhurbaşkanınla görüşlerimiz ortak. Astana'da nihai kararın çıkması gerekiyor." ifadeleri kullandı.

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