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Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı, "Bugün İdlib'te ciddi bir harekat var." dedi.

07.10.2017 - 11:37
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Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

Hatay sınırında bulunan İdlib'in Heyet Tahrir Şam terör örgütünden temizlenmesi ve Fırat Kalkanı bölgesinden sonra burayı da ÖSO bölgesi haline getirmek için harekat başladığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Fakat bu operasyona ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki AK Parti kampının açılış konuşmasında İdlib'te ciddi bir harekatın olduğunu duyurdu.

"İDLİB'DE CİDDİ BİR HAREKAT VAR"

"Fırat Kalkanı ile açtığımız alan ile ilgili yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayretindeyiz, bugün İdlib'te ciddi bir harekat var. Sürecek. İdlib'in ardından yeni inisiyatifler almaya devam edeceğiz."

"HENÜZ ASKERLERİMİZ İDLİB'DE DEĞİL"

Erdoğan ayrıca "Henüz askerlerimiz İdlib'de değil ÖSO orada. İdlib'in içi bizde, dışı da Rusya'da olacak. Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor." dedi.

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