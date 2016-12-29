Erdoğan ile Putin ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan" class="eshtag">Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı putin.htm" title="vladimir putin" class="eshtag">Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE'DEKİ ATEŞKES VE ASTANA SÜRECİ
İki lider, görüşmede Suriye'deki ateşkes ve Astana sürecini ele aldı.
BAKANLAR DA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, Türk ve Rus dışişleri bakanları arasında da bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
ATEŞKES BU GECE BAŞLIYOR
Suriye'de terör örgütlerini kapsamayan ateşkesin bu gece yarısından itibaren başlayacağı bildirildi.