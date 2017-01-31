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Erdoğan ile Putin mart ayında biraraya gelecek

Atılan karşılıklı adımlarla hızla normalleşen ilişkiler kapsamında Erdoğan ile Putin mart ayında ÜDİK toplantısı kapsamında biraraya gelecek

31.01.2017 - 08:36
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erdogan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında biraraya geleceği belirtildi.

Ankara ve Moskova'nın bölgesel işbirliği ve sorunların çözümü için ortak perspektif geliştirmek üzere liderler seviyesinde Mart ayının başında Moskova'da bir araya gelmeyi planlıyor. İki ülke arasındaki normalleşme sürecinde Ankara ve Moskova hattında kurulan görüşmeler trafiği ile son beş aydan Suriye iç savaş süreci ve öldürülen büyükelçi krizleri dahil bir çok konu ivedilikle çözüldü.

RUSLAR AÇIKLADI

Rus diplomatik kaynakları, hızla normalleşen ilişkiler çerçevesinde Mart ayının ilk yarısında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı yapılacağı ve Erdoğan'ın bu toplantıya katılmasının beklendiğini ifade ediyor.

SURİYE MASADA

Kaynaklar görüşmelerde, Suriye iç savaşı süreci, bölgedeki yeniden şekillenen yapısal sürecin, yapılması planlanan Erdoğan-Putin görüşmesinde dile getirileceği belirtilirken, ÜDİK'te ise ticari pazar, iki ülkenin milli paraları ile alışveriş yapabilmesine imkan veren uygulamanın konuşulacağı belirtildi. Liderler, Türk menşeli ürünlerin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi, Türkiye vatandaşları için vizelerin tamamen kaldırılması konularını ele alacakları öğrenildi.

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