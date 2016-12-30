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Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı arasında gerçekleşen görüşmede terörle mücadele ele alındı.

30.12.2016 - 18:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin, iki ülke arasındaki doğrudan diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Erdoğan ve El İbadi, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsaade edilemeyeceğini vurguladılar.

Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

BAŞBAKAN'IN IRAK ZİYARETİ

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın ocak ayında Bağdat'a yapmayı planladığı ziyaretin, ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin görüşme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere, tüm bölge için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi.

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