Erdoğan, Jandarma Teşkilatı'nın 178. yaşını kutladı

Kabulde yaptığı konuşmasında Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümünü tebrik edip teşkilatın tüm mensuplarına ülkeye ve millette yaptıkları hizmetler için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat bünyesinde görev yaparken şehit olan tüm jandarmalara Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanında 24 saat görevi başında olan jandarmalara da kolaylıklar diledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, COĞRAFYAMIZDAKİ EN SON VE EN GENÇ TEMSİLCİSİDİR"

Cumhuriyetin 94'üncü yılında, Jandarma Teşkilatının 178'inci yıl dönümünün kutlanıyor olmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun, ‘devletin nevzuhur bir devlet olmadığını’ gösterdiğini belirtti ve "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin, coğrafyamızdaki en son ve en genç temsilcisidir. Selçuklu ve Osmanlıdan beri bu toprakları kendimize yurt edinmek için gösterdiğimiz fedakârlıklar anlatmakla bitmez, bitirilemez. Gerçekten de biz bu coğrafyayı, kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendimize vatan kıldık. Bugün de, vatanımızı yine kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle müdafaa ediyoruz." diye konuştu.

Vatan müdafaasının iki boyutlu olduğunu; ilkinde sınır dışından ülkeye yönelen tehdit ve saldırılara karşı mücadele verildiğini, ikincisinde ise ülke sınırları içinde faaliyet gösteren terör örgütlerine ve asayiş sorunlarına karşı mücadele yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz içindeki bu çalışmaları, şehirlerde polislerimiz, kırda da Jandarma Teşkilatımız icra ediyor. Jandarma Teşkilatımızın trafikten narkotiğe kadar geniş bir alanda verdiği hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Hele hele son zamanlardaki operasyonlar anlatılabilir gibi değil. Bu başarının artarak devamı bizim için önemli." dedi.

"JANDARMANIN ASIL BÜYÜK KAHRAMANLIĞINI TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARINDA GÖRÜYORUZ"

Jandarmanın asıl büyük kahramanlığının terörle mücadele operasyonlarında görüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"1984 yılından beri süren bölücü terör örgütüyle mücadelede, en önemli görevleri Jandarma Teşkilatımız üstlenmiştir. Sınırların korunması sorumluluğu da, tamamen Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilene kadar Jandarma Teşkilatımızın uhdesinde bulunuyordu. Bugün jandarmalarımız, sınırlarımız içinde yürüttükleri operasyonlarla günün 24 saati, yılın 365 günü teröristlere dağları da, mağaraları da, ovaları da dar ediyor. Terörle mücadelede görev alan birimlerimiz arasında, bölücü örgütün çukur eylemleri sırasında yoğunlaşan işbirliği ve dayanışma ikliminin, 15 Temmuz darbe girişiminin kurumlarımızda yol açtığı tahribata rağmen, giderek gelişmesinden, buradaki kararlığın aldığı netice sebebiyle memnuniyet duyuyoruz."

"JANDARMANIN DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞINDAN ŞÜPHE DUYMUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmasının, bilgi paylaşımı ve lojistik destek sağlaması sayesinde, ülke içinde yürütülen mücadelenin yönetimini de kolaylaştırdığını dile getirdi ve "Nitekim son dönemde terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerinin vuruluyor olması, atılan bu adımın ne derece isabetli olduğunu da göstermektedir. Teknolojik altyapısı giderek güçlenen Jandarma Teşkilatımızın, önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağından şüphe duymuyorum." sözlerine yer verdi.

"MİLLETİMİZ, JANDARMANIN GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINDAKİ HAKKINI DAİMA TESLİM ETMİŞTİR"

Jandarmanın, kültürde de bir karşılığının olduğuna, eskiden beri, acısıyla, tatlısıyla, milletin hayatında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar, özellikle tek parti döneminde devletin ceberrut yüzünün temsilcisi olsa da, milletimiz, jandarmanın huzurumuzun ve güvenliğimizin sağlanmasındaki hakkını daima teslim etmiştir" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Türkiye’yi yasaklardan kurtarıp özgürlüklerin ülkesi haline getirdikçe bu konudaki sıkıntılar ve şikâyetler de giderek azalmıştır. Bugün ülkemizde demokrasi, insan hakları, hukuk diyerek şahsımı, hükümetimizi, elbette polisimizi ve jandarmamızı eleştirenlerin, hatta hatta güvenlik korucularımızı eleştirilenlerin çoğu ideolojik saplantıyla hareket etmektedir. Elini vicdanına koyan herkes, Türkiye’nin demokrasi ve özgürlükler konusunda nereden nereye geldiğini gayet iyi bilmektedir. Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişinden bu yana mevcut bulunan olağanüstü hal yetkileri sadece ve sadece terör örgütlerine karşı uygulanmıştır. Yani biz bunu yapmayacağız da terör örgütlerinin işini mi kolaylaştıracağız? Tabi ki terör örgütlerine karşı mücadelede her türlü aracı kullanmak durumundayız. Tabi ki bunların hepsinin de bir hukuk içinde yasal düzenlemelerle yapmamızın gereğine de inanmış olan bir kadroyuz. Hiçbir vatandaşımızın günlük hayatı olağanüstü halden dolayı bugüne kadar etkilenmemiştir."

"SİZLER ŞU ANDA BİR TARİH YAZIYORSUNUZ"

Jandarma başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin ve devletin diğer birimlerinin bu konudaki hassasiyetlerinin takdire şayan olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmalara hitaben, "Sizler şu anda bir tarih yazıyorsunuz ve bu kayıtlara çok farklı bir şekilde geçecektir. Şehitlerimiz bu tarihin inanıyorum ki mezar taşı olmaktan öte köşe taşları olacaktır. Ve medeniyetimizin güç kaynakları oluyorsunuz, çünkü bu ülkenin medeniyeti çok çok güçlü, çok çok farklı. Ve ben bu düşünceler içerisinde birliğinizin, beraberliğinizin daim olmasını özellikle istiyorum. Birbirinizi bu vatan için sevin, birbirinizi Allah için çok sevin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu mücadelenin sonunda gidilen o makam eğer bir şahadet varsa malum, ondan daha büyük bir makam olmaz. Rabbim inşallah bize de o makamı nasip etsin. Ve onların güler yüzle gittiğini biliyorum ve her an bizim yanımızda olduklarını da biliyorum. Ve sizler zaten bu mesleği seçerken inanıyorum ki o makamı görerek bu mesleği seçtiniz. Bu sadece ‘aldığım maaş şöyledir, bu maaşın karşılığında ben buradayım’ mantığıyla değil, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, hepsinde de bu mesleğin tercih edilmesinin ardında ben bu düşüncenin yattığına inanıyorum."

Konuşmasının sonunda Jandarma Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü tebriklerini yineleyerek, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için canla, başla mücadele eden tüm jandarmalara teşekkürlerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretleri için teşekkür ettiği heyetin Ramazan ayını ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramını kutlayarak sözlerini tamamladı.

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