taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6319
EURO
4,1382
ALTIN
141,27
PETR
46,7200

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

G20 zirvesinde Şinzo Abe ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ hala Japonya'da faaliyet gösteriyor" dedi.

07.07.2017 - 19:09
  1. Haberler
  2. Dünya

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi kabul etti.

"BUNLAR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesi yaptığı açıklamada "Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya'da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. Bunlar Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir" dedi.

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

HAMBURG'DA G20 ZİRVESİ

Zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezinde, görüşme öncesi kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

İlginizi Çekebilir
Çipras fıtık ameliyatı oldu
Borç batağında olan Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldı.
Somali'deki askeri üsse ilk sevkiyat ulaştı
Somali'nin başkenti Mogadisu'daki askeri üssümüze ilk birlik sevkiyatı başladı.
Melania Trump otelde mahsur kaldı
Hamburg'taki G20 zirvesine yönelik protestolar nedeniyle ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump otelde mahsur kaldı.
Londra'da kemerli yumruklu yol verme kavgası
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Talisca geri dönüyor

Talisca geri dönüyor

36
G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükselmeye başladı

G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükselmeye başladı

192
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

205
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

249
Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

77
Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

121
ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM