Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yle görüştü

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi kabul etti.

"BUNLAR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesi yaptığı açıklamada "Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya'da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. Bunlar Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir" dedi.

HAMBURG'DA G20 ZİRVESİ

Zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezinde, görüşme öncesi kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.















