Erdoğan karşıtı Kurz kendisiyle çelişti

Bir süre önce "Erdoğan referandum için Avusturya'ya gelmesin" açıklamasıyla gündeme gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un söylemleriyle eylemleri arasındaki çelişki dikkati çekiyor.

ERDOĞAN'I İSTEMEDİ

İslamofobik-Türkofobik açıklamalarıyla tanınan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeler için ülkelerine gelebileceğini ancak referandum öncesinde buradaki Türk seçmenlerine seçim konuşması yapmasının istenmediğini dile getirmişti.

MAKEDONYA'DA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPTI

Kurz'un söylemleriyle eylemleri arasındaki en büyük çelişkilerden biri, Makedonya'da 11 Aralık'ta yapılan erken genel seçimden kısa bir süre önce, Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) mitingine katılması.

Partinin 27 Kasım'da başkent Üsküp'te düzenlediği mitinge katılan Kurz, o dönemde muhalif partilerin tepkisini çekmesi üzerine, mitinge VMRO-DPMNE'nin de üyesi olduğu Avrupa Halk Partisinin (EPP) üyesi olarak katıldığını söylemekle yetindi.

SIĞINMACI MESAJI

Mitingde, meydanı dolduran binlerce Makedonya vatandaşına seslenen Kurz, VMRO-DPMNE öncülüğündeki Makedonya'ya, Balkan rotasının sığınmacılara kapatılmasındaki destekleri için minnettar olduklarını söyledi.

"HÜKÜMETİNİZ OLMASAYDI.."

Mitinge davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurz, "Hükümetiniz olmasaydı Balkan rotasını kapatamazdık. Hükümetiniz sayesinde bunu başarabildik. Bu zor durumda bize desteklerinizi esirgemediğiniz için size minnettarız. Avusturya Halk Partisi adına, seçim kampanyasında partinize bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurz, ertesi gün Makedon mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından kendisine yöneltilen bir soru üzerine ise VMRO-DPMNE mitingine katılmasının tartışılacak bir şey olmadığını ve EPP üyesi olarak orada bulunduğunu söyledi.

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

Mitingdeki her sözünün arkasında durduğunu kaydeden Kurz, Makedonyalı seçmene sandığa gitme çağrısında bulunduğunu, seçmenin kime oy vereceğine sadece kendilerinin karar verebileceğini ifade etti.

MUHAFET TEPKİLİ

Kurz'un VMRO-DPMNE mitingine katılması ve orada konuşması, Makedonya'daki muhalefetin de tepkisini çekerken, ülkedeki siyasi analistler bunun pek alışılageldik bir durum olmadığını vurguladı.

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