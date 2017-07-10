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Erdoğan Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da sonra Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planladığını açıkladı.

10.07.2017 - 09:33
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Erdoğan Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a gidecek

G20 toplantısına katılmak üzere gittiği Almanya'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve açıklamaları gazetelerde yer alan Erdoğan, G20 toplantıları sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde Katar krizinin de gündeme geldiğini ve bu görüşmelerde katar krizine diyalog yoluyla çözüm bulunmasının ele alındığını söyledi.

"BÖLGEYİ TEKRAR DOLAŞMAK İSTİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, "15 Temmuz'dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir. Bölgeyi tekrar dolaşmak istiyorum. Bölgeye yapacağımız ziyaretle, diyaloğun artmasına belki katkı sağlayabiliriz. Özellikle Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyoruz." dedi.

Katar krizi konusunda arabuluculuk görevini Kuveyt'in üstlenmiş olduğunu belirten Erdoğan, "Kuveyt’in arabuluculuğunu biz de destekliyoruz. Benim kastettiğim, taraflar arasında diyaloğun artması için bir katkı sunmak..." dedi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri, Katar'la "terörizmi finanse ettiği" gerekçesiyle diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeye bir dizi yaptırım açıklamıştı.

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