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Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 09:35..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın, dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir." dedi.

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